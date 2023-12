Rua 20 de Setembro, Centro de Alegrete, registra dois acidentes em poucas horas

Share on Email

Os acidentes ocorreram por volta das 4h e das 6h, respectivamente, deixando os moradores preocupados com a crescente falta de respeito às normas de trânsito na região.

Conforme relatos ao PAT, a primeira colisão, ocorrida às 4h, envolveu dois veículos, resultando em danos não apenas nos carros, mas também na estrutura de ferro e no muro de um prédio localizado no mencionado cruzamento.

Já o segundo acidente, registrado por volta das 6h, envolveu outros dois veículos e deixou um rastro de danos materiais. Desta vez, uma Saveiro que estava estacionada na proximidade também foi atingida, ressaltando a vulnerabilidade até mesmo de veículos não envolvidos diretamente nas colisões.

Uma preocupação recorrente entre os residentes é a falta de respeito ao limite de velocidade e à preferência no cruzamento. Eles destacam que, desde a pavimentação da via, muitos motoristas têm ignorado as normas básicas de trânsito, colocando em risco a segurança de todos os usuários da rua 20 de setembro. Além disso, ressaltam que acionar os órgãos competentes, como a guarda municipal ou a brigada militar, muitas vezes não é uma prática comum entre os condutores envolvidos nos acidentes.

A comunidade local faz um apelo às autoridades de trânsito para que reforcem a fiscalização na região e implementem medidas que auxiliem na redução da velocidade e comportamentos imprudentes.