Primo com problemas na estrada; esse foi o enredo para mais um golpe no pix

A vítima relatou ter recebido uma ligação de uma voz masculina que se identificou como seu primo. O indivíduo informou que disse estar a caminho de Alegrete, perguntou se precisava de algo, destacando que estava trazendo algumas cucas.

“Golpistas estão de olho nos descuidados”, alerta a Polícia Civil

Cerca de 30 minutos depois, o mesmo número ligou novamente, alegando estar com problemas na estrada e necessitando de R$ 1.500,00 para cobrir despesas com guincho e reparo do veículo. O estelionatário prometeu reembolsar o valor assim que conseguisse resolver a situação, alegando dificuldades de acesso ao aplicativo bancário.

Inocentemente, a vítima realizou a transferência via Pix para o número indicado. Em chamadas subsequentes, o golpista informou que chegaria por volta das 9h no posto Texacão. A vítima se dirigiu ao local e aguardou até as 11h, momento em que percebeu ter sido vítima de um golpe.

Ao procurar a agência da Caixa Econômica Federal, foi orientado a registrar a ocorrência na delegacia de polícia.