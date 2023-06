Rui Medeiros diz que gestão compartilhada é alternativa e Secretaria está aberta ao diálogo

Share on Email

Diante da última audiência pública, dia 14, na Câmara de Vereadores, houve manifestações contrárias sobre o projeto da Secretaria de Educação de implantar a gestão compartilhada, em que a Prefeitura busca parcerias, através de chamadas públicas para tentar reabrir duas escolas ( EMEI Dr Romário e Escola Alexandre Lisboa) para ofertar mais de 200 vagas da educação infantil, o Secretário Rui Alexandre Medeiros diz que é necessário relembrar alguns pontos cobrados da Pasta em 2022.

No ano passado, o Secretário lembra que quando houve a falta de vagas, na educação infantil, nas Escolas da Rede Municipal sugeriram que a administração comprasse vaga na Rede Particular, “o que aí sim seria terceirizar a responsabilidade da Secretaria de Educação”. Explica que na compra de vaga o aluno deveria estar na Rede Municipal e se fosse colocado em escola particular, não teria acesso a livros didáticos e nem receberia a alimentação escolar, que não é ofertada nessa rede de ensino, esclarece.

-Afirmo, no entanto, que a Secretaria nunca fechou as portas para debater o assunto e está aberta a ideias que venham acompanhadas de soluções viáveis. Entendo que por questões políticas/ ideológicas hajam questionamentos ou até opiniões formadas em contrário, mas repito: a Secretaria está aberta ao diálogo e as sugestões que tragam soluções à oferta de vagas, atesta Medeiros.