Acidente envolvendo dois condutores sem CNH deixa um ferido

Na noite desta sexta-feira (16), um acidente envolvendo um Celta e uma Honda deixou um jovem ferido, na Cidade Alta, em Alegrete.

A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Maurício Cardoso e Eduardo Faraco, em direção ao Centro e sentido Avenida Assis Brasil, respectivamente. Ambos os motoristas envolvidos no acidente não possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com informações da Brigada Militar.

Foto: Flaviane Favero

Segundo relato, o condutor do Celta estava transitando pela rua Maurício Cardoso em direção ao Centro, enquanto o motociclista seguia pela rua Eduardo Faraco sentido à Avenida Assis Brasil e, o motorista do carro cortou a preferencial da moto. O impacto resultou em lesões para o piloto de 19 anos, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Foto: Flaviane Favero Foto: Flaviane Favero

Já, o homem de 25 anos que dirigia o Celta e os demais passageiros não sofreram ferimentos. Contudo, ambos os veículos apresentaram danos significativos. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar, que realizou as autuações aos condutores não habilitados.