S10 furtada em São Francisco: proprietário apela por informações que levem à recuperação

Segundo relatos, o proprietário do veículo estacionou-o em frente à sua residência por volta das 21h. No entanto, ao verificar novamente por volta das 13h do dia seguinte, notou a ausência da caminhonete.

O veículo possui as placas ILQ 6G94. Diante dessa situação, a comunidade pode cooperar com as autoridades, fornecendo qualquer informação relevante que possa ajudar na recuperação da caminhonete. Para tanto, o contato pode ser feito tanto com a Brigada Militar quanto com a Polícia Civil.

Além disso, há denúncias que indicam a possibilidade de que a caminhonete possa estar em Alegrete. Essas denúncias são cruciais para orientar as investigações e aumentar as chances de localizar o veículo.