Iniciou o pagamento do IPTU em Alegrete

No dia 11 os contribuintes de Alegrete que, ainda não receberam o carnê do IPTU em casa foram até a Secretaria de Finanças buscar o boleto para pagar o principal imposto do Município.

Quem optou em pagar em cota única conseguiu 10% de desconto. O IPTU pode ser pago em 10 parcelas que vencem sempre no dia 10 de cada mês, quando cair num domingo, por exemplo, o contribuinte pode pagar a parcela na segunda- feira.

Como não houve variação de IGPM, este ano, o valor do Imposto, em Alegrete, permanece o mesmo do ano passado, disse o Secretário de Finanças José Luis Cáurio. As alíquotas do IPTU variam de 1% a 7%. Sendo 1% para predial e dependendo do setor 3, 5 ou 7% para terrenos.