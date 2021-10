Sábado Solidário resulta em mais de 300 quilos de alimentos em Alegrete

Share on Email

O Banco de Alimentos de Alegrete realizou no sábado passado (9), mais uma campanha de arrecadação de alimentos. O projeto intitulado “Sábado Solidário “, arrecadou 350 quilos de alimentos.

Desta vez, a campanha foi realizada em apenas um supermercados durante nove horas de arrecadação. O mais importante é que a comunidade ainda pode seguir contribuindo com o Banco de Alimentos.

O Projeto do Banco de Alimentos de Alegrete iniciou em 25 de janeiro de 2021, em reunião no Centro Empresarial de Alegrete e já conta com apoio de diversas instituições parceiras . Interessados em participar, colaborar ou obter maiores informações ligue 999566385.

Para o coordenador Adão Roberto o Banco busca combater a fome, levando alimento, saúde e segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio.

Interessados em fazer doações, podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta: AABB, Lojas Quero-Quero, UNIMED e Associação dos Arrozeiros.

Com o objetivo de somar no trabalho de arrecadação de alimentos para o Banco de Alimentos de Alegrete, a UNIMED-Alegrete, organizou também um ponto de arrecadação de alimentos. O Endereço da UNIMED-Alegrete é Rua Gaspar Martins, 417 – Centro.

Unimed Alegrete conta agora com ponto de coleta

Em um mês de funcionamento, o Banco de Alimentos de Alegrete já entregou a comunidade mais de uma tonelada de alimentos.

Fotos: Banco de Alimentos Alegrete (divulgação)