Morangos Made in Alegrete são produzidos sem agrotóxicos

Uma fruta rica em vitamina E, o morango não é muito comum de ser produzido em Alegrete.

Mas a família Bock quebra este paradigma e planta em um pequeno espaço, bem pertinho do centro de Alegrete, dez mil pés de moranguinho.

Vanderlei Bock a esposa Claudete e os filhos Romulo e Elvis e mais as duas noras trabalham na propriedade que em parte do ano produz arroz, outra soja e de um tempo para cá os deliciosos moranguinhos.

No sistema semi hidropônico, a plantação, de acordo com Vanderlei, produz o ano todo e a comercialização está toda garantida em escolas e outras aqui da cidade.

Um trabalho que exige bastante cuidados sendo dividido entre a família que vive e produz várias culturas em 130 ha de terra.

Com utilizam apenas adubo orgânico, os morangos tem um sabor muito especial e delicioso.

A sua composição nutricional como a vitamina E, betacarotenos, compostos bioativos é uma excelente fonte de vitamina C que reforça a imunidade ajudando no processo de cicatrização de lesões e na absorção do ferro presente nos alimentos.