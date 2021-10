Alegrete conquista medalhas de ouro em Open Internacional de Patinação

Com uma estreia avassaladora em competições, as atletas do Grupo Superação conquistaram 4 medalhas de Ouro no 6º Open Internacional de Patinação Artística de Capão da Canoa.

A competição realizada de forma virtual, entre os dias 1 e 10 de outubro, foi transmitida pelo Canal Open de Patinação no Youtube e revelou a força da patinação em Alegrete.

Logo na abertura do Open, as atletas alegretenses Júlia Freitas e Raíssa Rodrigues competiram na modalidade DUO Incentivo categoria Juvenil e após excelente performance ganharam as maiores notas dos jurados conquistando o primeiro lugar em uma disputa acirrada que contou com equipes de Londrina (Paraná) e Cachoeirinha (Rio Grande do Sul).

Júlia e Raíssa deram show na categoria DUO



O segundo ouro alegretense veio com a patinadora Júlia, ela competiu na modalidade Livre Individual Estreantes categoria Infantil, concorrendo com equipes do Brasil e Argentina e foi a vencedora.

Júlia exibiu boa performance

Alegretense recebeu a nota maior

No ultimo dia de competição, Raíssa e Eduarda entraram em quadra trazendo consigo mais dois ouros, sendo Raíssa na modalidade Livre Individual categoria Iniciantes Juvenil 1 e Eduarda na modalidade Livre Individual categoria Aspirante 2 Juvenil 1, fechando com chave de ouro a participação do Grupo Superação.

Raíssa se destacou no juvenil individual

Eduarda mostrou excelente desempenho no Open

De acordo com Fernanda Carvalho, professora e instrutora do grupo, depois de muitos esforços, treinos exaustivos e muita dedicação, em sua primeira competição o Grupo Superação superou todas as expectativas.

Realizado de forma on-line, as atletas usaram a quadra do Ginásio Bem Bolado para as apresentações e contaram com ajuda de dois profissionais Pedro Mello (fotografia) e Marcos Duarte (filmagem), além dos proprietários da quadra esportiva Bem Bolado.





“O Grupo Superação é grato as famílias das atletas e a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para esta conquista, vocês tem um lugar especial nesta vitória”, destacou a professora Fernanda.

















Fotos: Pedro Mello