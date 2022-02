Safra da melancia na Alexandre Lisboa expõe diversas variedades da fruta

A safra da melancia continua a pleno vapor na Avenida Alexandre Lisboa em Alegrete.

Melancia na Avenida

Com apenas dois produtores em fevereiro, a intenção deles é que a oferta da fruta dure até o início de março. A escassez da chuva quase prejudicou a safra, e alguns produtores tiveram diminuição na colheita. Mesmo assim, fevereiro entrou com boa oferta da fruta no município, especialmente num dos tradicionais ponto de venda, a Avenida Alexandre Lisboa.

Apenas dois produtores estão na avenida

Com duas bancas é possível conferir o melhor da variedade da fruta, típica do verão. Quem explica melhor é o produtor Peri Sabino que traz melancias do 4º Subdistrito do Vasco Alves e na localidade do Jacaquá. Experiente, Sabino conta que há melancias Água Doce, Jubly, Congo e Talismã. Cada uma tem um sabor diferenciado e a coloração externa é o que diferencia as especialidades.

Produtor oferece o melhor da fruta

Além da qualidade do produto o preço gira em torno de R$ 10 a R$ 20. Além de farta exposição de melancia é possível adquirir mogangas, abóboras variadas e melão. O produtor Carlos Roberto de Almeida, da Agropecuária Triunfo diz que as frutas são selecionadas e garante produtos orgânicos para a clientela.

Para o consumidor que quiser conferir, o horário é de 18 horas por dia. Até às 22hs é possível encontrar a oferta dos produtores de melancia acampados na Avenida Alexandre Lisboa.