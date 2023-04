Saiba quem são as empresas vencedoras da competição de startups do South Summit 2023

A edição 2023 do South Summit Brazil terminou na sexta-feira (31) com o anúncio do resultado da competição de Startups, uma das principais do evento de inovação que reuniu 22 mil pessoas no Cais Mauá, em Porto Alegre. Nesta edição, 2 mil empresas de 86 países se inscreveram para a disputa.

Distribuídas em cinco categorias, as ganhadoras foram:

Destaque

Airway Shield – idealizou um dispositivo para a área da saúde que facilita a intubação.

Mais Inovadora

Bankuish – criou um canal de vendas baseado na análise de dados para processos de tomada de decisões.

Melhor Time

Trashin – centrou suas ideias na economia circular, gestão de resíduos e programas de logística reversa, pensando em impactos socioambientais positivos.

Mais Escalável

Alana AI – desenvolveu uma ferramenta, baseada em inteligência artificial, para melhorar o relacionamento com clientes.

Mais Sustentável

Incentiv – elaborou uma plataforma inovadora que centraliza todas as soluções nas leis de incentivos fiscais, oferecendo conexão, transparência e engajamento.

A segunda edição do South Summit ocorreu entre quarta (29) e sexta-feira (31) e, além de público, reuniu fundos de investimento com volume de 123 bilhões de dólares sob gestão. Houve debates sobre empreendedorismo, novas tecnologias, economia criativa e negócios sustentáveis.

South Summit em números

O South Summit Brazil 2023 recebeu visitantes de 50 países, mais de 3 mil startups, 900 palestrantes, 150 patrocinadores, 700 jornalistas nacionais e internacionais, 7 mil empresas, mais de 100 fundos de investimento (sendo 30 deles internacionais) e cerca de 600 investidores. Do volume total de investimentos, 19 bilhões de dólares se destinam a projetos da América Latina.

O South Summit Brazil deve ocorrer na capital gaúcha até 2027.

Por RBS TV