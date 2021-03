Saída de médicos do quadro da UPA repercute na cidade e gera posições controversas entre envolvidos

Compartilhe















No início da tarde desta segunda-feira(22), a notícia de uma possível demissão dos médicos Dauro Motta e Omar Abdallah, da UPA, gerou muitos comentários nas redes sociais. Foi confirmado pelo PAT que ambos profissionais da saúde não atuam mais na Unidade de Pronto Atendimento. Durante à tarde, muitas manifestações a favor dos médicos foram realizadas em vários grupos de whatsApp e Facebook. Pessoas a favor de que os profissionais permaneçam na UPA e muitos lamentavam a saída de ambos, pois destacam a competência e o envolvimento que eles sempre tiveram com os pacientes.

A reportagem do Alegrete Tudo falou com a Diretora Técnica da Santa Casa, Dra Marilene Campagnollo. Ela explicou que houve uma readequação no quadro em razão de ajustes administrativos. Não houve demissão e, sim, realocação de local de atendimento. Dr Abadallah e Dr Dauro estão atendendo no ambulatório da Santa Casa. “Foi uma transferência devido à necessidade”- destacou.

O Provedor, Roberto Segabinazzi, reiterou que a decisão foi administrativa e acrescentou que a Santa Casa está com um novo médico intensivista que assumiu a UTI adulta. Desta forma, o Dr José Fabio Pereira é o atual Diretor da UPA. “Acredito que mais uma semana e o atendimento na UPA vai voltar ao normal, hoje, nossa maior demanda é na UTI Covid ” – explicou.

Por cinco anos o Dr Abdallah esteve como diretor da Unidade de Pronto Atendimento. A decisão de sair da Direção da UPA , conforme ele disse à reportagem, foi dele pois estava sobrecarregado. ” Em novembro eu tentei colocar os colegas mais antigos na Direção e eles não quiseram, por esse motivo, a Direção da Santa Casa optou pelo nome do Dr José Fábio Pereira.

E há um mês ele disse que eu era muito lento e me demitiu. Mas as fichas provam o contrário, eu tenho como comprovar todos os atendimentos que eu fazia” – explicou.

Entretanto, ele ressaltou que a Santa Casa ofereceu um outro espaço em que ele vai atender duas horas a mais no ambulatório e também no Carisaúde. Também informou que é concursado pela Prefeitura, portanto, em duas escalas à noite o manterá atendendo na Unidade de Pronto Atendimento. Para finalizar, Dr Abdalah disse que está muito feliz com o espaço na Santa Casa e não tem intenção de retornar para UPA, na escala anterior à tarde.

Já em contato com o Dr Dauro Motta, ele foi objetivo em dizer que há cerca de um mês, depois de 15 dias de férias, ao retornar foi comunicado pelo Diretor da UPA, Dr José Fábio Pereira, que não deveria mais se apresentar na UPA. “Até o momento, não recebi nenhuma informação sobre o motivo que perdi o contrato que eu tinha à tarde através da Santa Casa, na UPA. Continuo no aguardo que a Direção venha falar comigo, pois até então, não tiveram a dignidade de uma explicação”- falou.

Para finalizar, a reportagem falou com o atual Diretor Técnico da UPA, José Fábio Pereira. Ele disse que a decisão foi da direção do hospital na realocação dos profissionais. O remanejamento foi necessário por questões de gestão e fez o desligamento dos profissionais conforme uma das atribuições relacionadas à sua função como diretor técnico, porém, frisou que a determinação foi da Diretoria da Santa Casa.