Saint Patrick´s Day: saiba mais sobre a data e aproveite para praticar a língua inglesa

Compartilhe















Por Elene Giordano, docente do curso de Inglês no Senac Alegrete

Roupas verdes, grandes cartolas ornadas com fivelas, longas barbas ruivas que imitam as do gnomo Leprechaun que diz guardar o pote de ouro no fim do arco-íris. Assim, muitos se fantasiam e entusiasticamente celebram o Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício) comemorado no dia 17 de março em diversos países falantes da língua inglesa.



Na Irlanda, em especial, a festa estende-se por quatro dias. Dentre as atrações estão os desfiles temáticos que chegam a trazer um milhão de pessoas às ruas da capital Dublin. O feriado de São Patrício hoje em dia tem seu sentido ampliado, pois expandiu-se para além da origem religiosa. As comemorações evocam o orgulho irlandês que se expressa através de celebrações e tradições diversas.

Em grandes cidades americanas como Nova Iorque, Chicago e Boston, locais onde diversos descendentes de irlandeses moram, a festa também é garantida. Crianças e adultos vestem-se com roupas verdes e brancas e a tradicional cerveja verde é servida em pubs e em muitos outros locais da cidade. Dizem que seguir determinados ritos típicos da data garante boa sorte para o ano todo!

O dia de São Patrício cruzou fronteiras e, ainda que discretamente, já vem encontrando espaço para as bandas do Brasil. No Senac Alegrete, sempre criamos espaço para que essa data seja lembrada, compreendida e comemorada entre nossos alunos. Ao adquirir conhecimentos culturais, nos desenvolvemos para além de linhas técnicas para aquisição do idioma. Partimos para um aprendizado mais global e integral, conectado às tradições e tendências do mercado de trabalho e do mundo.

Que tal ampliar o seu conhecimento e incrementar o seu currículo para aumentar as chances de se destacar no mercado de trabalho? Aprenda um novo idioma!