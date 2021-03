O pastor sobrevivente da Covid diz que foram momentos muito difíceis

Compartilhe















O número de perdas, pela Covid-19, tem desolado famílias. A reportagem do PAT, também, trás o outro lado, de pessoas que se recuperaram ou que estão em casa depois de um período difícil na Santa Casa de Alegrete. Esse outro lado, serve de apoio para inúmeros pacientes ou familiares que estão passando por um momento difícil.

O relato de hoje, é do Pastor Adriano Branco Nunes de 39 anos. Ele retornou para casa, na última semana, depois de uma semana hospitalizado. Ainda debilitado e com apoio incondicional da esposa, o Pastor enviou seu testemunho em relação ao que passou desde que foi positivado.

Os primeiros sintomas:

No dia 16 de fevereiro, ele teve os primeiros sintomas da Covid, porém, naquele momento pensou que fosse uma gripe. Mesmo assim, não descartou a possibilidade de estar com o vírus. De forma muito responsável, assim que os sintomas surgiram, ele conversou com a esposa e eles passaram a agir com cautela, sem contato. Ele foi para um quarto na casa e usavam tudo de forma separada, assim como os três filhos, do casal. O casal reside com os pais do pastor e um irmão dele. Desde o início, foi o receio de contaminar mais pessoas da família.

Diante de todos os cuidados o que evidencia muito que o distanciamento é um dos grandes “inimigos” do vírus, que somente o Pastor testou positivo. Os demais, não foram contaminados. Após o resultado, ele imediatamente procurou a Estratégia de Saúde da Família da Promorar, onde, segundo ele, teve toda a orientação da médica.

Em isolamento, o pastor percebeu que os dias foram passando e, ao invés dos sintomas regredirem, eles aumentavam. Ele descreve que a dor no corpo era muito forte, além de febre alta, tosse, muito cansaço e a falta de apetite, quase não se alimentava.

Foram 11 dias, em casa, até que os sintomas evoluíram para dificuldade de respirar e cada vez mais ele se debilitava. A esposa Missionária, Angela Morteu, ficou com nossos filhos e os pais do Pastor, Tania Branco e Vandir Nunes o levaram à UPA, onde foi atendido e hospitalizado.

“Fiquei sete dias internado, onde fui muito bem atendido por todos os enfermeiros e médicos. Eles foram muito atenciosos comigo não tenho palavras para agradecer, pois acompanhei todo o esforço que eles precisam fazer para conseguir dar assistência a todos que estão precisando de atendimento. A eles, só tenho a gratidão e minhas orações. Pois são guerreiros lutando para salvar vidas. Que Deus os abençoe grandemente” – destacou.

O bilhete

Mas embora tenha sido grave o quadro da Covid, o que ainda deixa sequelas, o Pastor se emociona ainda mais ao destacar que a esposa encontrou ao lado da cabeceira da cama, onde ele dorme, um bilhete de um dos filhos. O pequeno em sua grandeza e simplicidade teve uma “conversa” especial com Deus.

No bilhete, o filho escreveu: Senhor Cristo quero que meu pai volte para casa e para mim, meus irmãos e minha mãe. Quero muitas coisas com meu pai e com o Senhor”.

A Missionária disse que não conseguiu segurar às lágrimas. “Deus e tão maravilhoso que poucos minutos depois recebi a ligação do hospital que meu esposo estava com alta médica até o final da tarde. Durante esses 18 dias, passamos momentos de angustia e de muita tristeza. Também tivemos a perda do nosso amado Pastor Alceu Nogueira que nos deixou um grande legado e do nosso amigo e irmão Mauro Pussi. Ambos foram guerreiros. Também tivemos um grande apoio através de ligações, mensagens de muitos familiares, amigos, família Cristo é a Solução, CIMEA ,entre muitos outros e isso é muito importante pra quem esta passando pela enfermidade, sentir esse carinho. Teve um dia em que vi meu esposo chorar e me disse que não chegasse perto, mas eu disse que não iria deixá-lo sozinho. Nessas horas precisamos estar perto de alguma forma, demonstrando nosso amor. E foi assim, que, mesmo cuidando dele de uma maneira diferente, mostrando o quanto ele é importante para nossa família que estamos vencendo. O carinho e atenção ajudam e muito” – comentou a Missionária Angela Morteu.

Para finalizar, o Pastor ressaltou, mais uma vez, o quanto era grato a Deus e a todos que os apoiaram, que oraram e que o cuidaram no hospital. Essa vitória não é só minha e da minha família, mas de todos que buscaram em favor de nós. Que Deus os abençoe”.

Flaviane Antolini Favero