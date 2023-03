Saiu edital para o processo seletivo dos Correios para jovens aprendizes

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos recebe inscrições para seu novo processo seletivo Correios 2023, com 4.383 vagas para a nova edição do programa de jovem aprendiz dos Correios. As vagas estão distribuídas por diversas regiões do país, com inscrições gratuitas, foram abertas na segunda-feira (27).

Para concorrer, os jovens interessados devem cursar ao menos o 9º ano do nível fundamental ou frequentar a escola, caso não tenham concluído o nível médio. Além disso, é preciso ter entre 14 e 21 anos completos, no ato da contratação. De acordo com o edital do processo seletivo Correios 2023, as oportunidades são para quem deseja se formar nos cargos de assistente administrativo ou assistente de logística.

Processo seletivo Correios 2023: requisitos exigidos no edital

Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira;

Ter entre 14 e 21 anos completos, no ato da contratação, salvo as exceções previstas na legislação e regulamento vigentes;

Estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental;

Estar matriculado e frequentando a escola (caso não tenha concluído o ensino médio);

Não ter sido contratado anteriormente como jovem aprendiz e/ou mantido vínculo empregatício com os Correios;

Não ter concluído, a qualquer tempo, curso de aprendizagem de conteúdo programático similar ou idêntico ao proposto nesse Programa de Aprendizagem;

Ter disponibilidade para cumprir a jornada de aprendizagem no turno para o qual se inscreveu;

Aderir e se comprometer a cumprir o Código de Ética, as Normas de Conduta e os demais regulamentos dos Correios.

A formação técnico-profissional poderá ser realizada na modalidade presencial ou a distância. O Programa de Aprendizagem será realizado no sistema dual, que é composto pela etapa teórica, com curso de aprendizagem profissional de 120 horas, a ser realizado nas dependências de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica parceira, e pela etapa prática, que ocorrerá nas instalações dos Correios.

Os aprovados no processo seletivo Correios 2023 serão contratados por prazo determinado, com duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses consecutivos, tendo sua anotação na Carteira de Trabalho. Os selecionados receberão um salário mínimo-hora, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme (camiseta), fornecido pelos Correios.

Foto: reprodução