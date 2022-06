Saiu licitação para construção de muro no Residencial Terapêutico

Share on Email

Um serviço importante que acolhe pessoas com problema de saúde mental é o Residencial Terapêutico da Secretaria da Saude.

Em reportagem anterior foi verificada a necessidade de cercamento ou construção de um muro na Casa do Residendicial onde vivem os acolhidos. Em certa ocasião, um dos abrigados fugiu, porque o patio é todo aberto.

Residencial Terapêutico

Devido a isso a Secretaria entrou com processo para que fosse feita a licitação da obra para construção de um muro ao redor da sede do Residencial no bairro Inês. Passado mais de seis meses, a informação da Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura é de que o processo ja foi aprovado na Câmara.

Então a comunidade que utiliza o serviço, assim como a AFAUMISMA aguarda que o muro seja construído para que usuários e servidores tenham mais segurança naquele local, onde vivem homens e mulheres com problemas diagnosticados e com laudo médico.