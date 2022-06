Homem procurado pela justiça é identificado e preso pela BM em via pública

Share on Email

Brigada Militar realizou a prisão do indivíduo conhecido como Di Menor de 20 anos.

Ele estava com um mandado de prisão expedido pela Comarca de Alegrete. Di Menor, foi abordado, durante o patrulhamento ostensivo – preventivo, em via pública, no bairro Vila Nova, em Alegrete.

Durante a identificação, os policiais militares constataram que ele estava com um mandado de prisão, referente a crimes de furto. O indivíduo, que já possui uma ficha considerável, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, na madrugada de quarta-feira(1º) e, posteriormente, levado ao Presídio Estadual de Alegrete onde permanece à disposição da Justiça.