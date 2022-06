Grupo Nativista Ibirapuitã é premiado em Rodeio de Capão da Canoa

Após dois anos, em virtude da pandemia da Covid-19, que impossibilitou a realização do evento, a tradicional festa campeira voltou repleta de competições, dança, música e entretenimento para toda a família.

A invernada juvenil do Grupo Ibirapuitã representou a 3ª Capital Farroupilha no 23° rodeio crioulo de Capão da Canoa, competindo com várias entidades tradicionalistas do RS.

GNI fez bonita apresentação no Rodeio de Capão da Canoa

O GNI obteve o 3° lugar danças tradicionais, com os instrutores Rafael Machado e Tayara Carus.

GNI trouxe o troféu de terceira melhor invernada do rodeio

E ainda tirou o 2° lugar chula, com o chuleador Heitor Oliveira de Almeida, também comandado pelo Instrutor Rafael Machado.

Heitor se destacou entre os chuleadores do evento

A Invernada Juvenil vem se destacando nos tablados pelo seu empenho e crescimento no tradicionalismo. Um grupo unido, onde familiares ajudam com promoções que possibilitem a participação do grupo em eventos tradicionalistas pelo Rio Grande.

“Nossos jovens são o presente e futuro da tradição gaúcha. Nós, do Grupo Ibirapuitã, desde a patronagem do tradicionalista Luis Carlos Pereira Alabi, juntamente com os pais não medimos esforços para levá-los em rodeios, levando o nome da nossa cidade e o amor à tradição”, destaca Cintia Dorneles, mãe de um dos integrantes da invernada.

Super apoio dos pais e familiares nas arquibancadas

“São oportunidades únicas de vivenciar momentos ao lado da família e amigos no mundo da tradição”, destaca.

A turma agora soma forças para participar no próximo dia 11 de junho, do Rodeio da Cidade de Campo Bom.

O 23º Rodeio Crioulo foi uma realização do CTG João Sobrinho com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Capão da Canoa.

Fotos: GNI