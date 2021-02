Sala de tecnologia da APAE /Alegrete minimiza barreiras no processo de ensino aprendizagem dos seus usuários

Compartilhe















No 44º Boletim Informativo desta semana, a APAE/Alegrete apresenta um dos recursos da Sala de Tencologia.

Mesa Educacional Terapêutica Play Table

É um recurso tecnológico que atende crianças com Deficiência Intelectual e TEA (Transtorno do Espectro Autista).

É desenvolvida com softwares que tornam possível realizar todas as funções com apenas o simples toque e movimentos dos dedos, ou através de pincéis.

É interativa e muito importante como ferramenta de inclusão para trabalho nas áreas: pedagógica, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade e fonoaudiologia.

Equipe técnico/ pedagógica

APAE Alegrete – Escola Especial Paul Harris

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 065