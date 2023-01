Samba Carnaval no Alegrete, da Assercal, sinaliza que a festa vai ser inovadora

Essa constatação está embasada no planejamento da festa, na visão ousada do Presidente da Assercal, Gilson Vaucher, respaldada pelos presidentes das cinco agremiações.

São indicativos consistentes de uma guinada que deverá colocar Alegrete no patamar do seleto grupo de municípios com Carnaval de grande porte.

E para se ter uma pequena mostra da envergadura do nosso Carnaval 2022, apresentamos o samba produzido pela Assercal e Prefeitura, para “vender” nossa festa na aldeia e na região.



Carnaval no Alegrete é uma peça institucional que enaltece as cinco escolas e provoca a população para participar desse grande momento, no início de março, na nova passarela do samba, na Avenida Inácio Campos de Menezes.

Carnaval no Alegrete, pode cantar e compartilhar! Ouça!!!!

Letra: Paulo de Tarso Pereira

Melodia: Leonardo Bessa

Interpretação: Coro do Rio