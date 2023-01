Consumidoras encontram corpo estranho em sachê de molho de tomate

As duas fizeram contato com o PAT, pois destacaram que abriram a embalagem de forma diferente depois da matéria veiculada na semana passada onde foram esclarecidas algumas situações sobre o armazenamento da alimentação com a chegada do verão.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Carlos Humberto Vasques explicou sobre os riscos de alguns produtos se ficarem armazenados de forma incorreta.

No caso do produto comprado no mesmo estabelecimento comercial, na região central da cidade, não precisa estar sob refrigeração, entretanto apresentou um corpo estranho dentro dos sachês.

As consumidoras não são da mesma residência e, tampouco, se conhecem. Elas adquiriram os produtos no mesmo local, o que pode ter sido coincidência ou talvez pelo lote.

“Eu li a reportagem e fiquei mais atenta, estou mais preocupada com os alimentos. Por incrível que pareça na minha primeira “investigação” para ter certeza que estava tudo certo, me deparo com esse corpo estranho que talvez, seja mofo”- disse uma das alegretenses.

Ambas preferiram não se identificar, mas destacam que o objetivo é mostrar para todos os usuários que, independente de marca, situações desagradáveis podem surgir, porém, a correria do dia a dia faz com que poucos tenham esses cuidados. Elas acrescentaram que só foram verificar depois da reportagem no PAT.

Segundo as consumidoras, elas abriram as embalagens – que ainda estavam lacradas – para o preparo do almoço.

Uma delas já colocou o produto em um outro recipiente para armazenar de forma correta, já a outra despejou o molho dentro da panela e percebeu que um corpo estranho trancou a abertura da embalagem.

Neste momento a mulher fez uma abertura maior, mas não conseguiu identificar o que era.

As duas disseram que os produtos estavam dentro da data de validade.

“Sorte que eu pensei em colocar todo o produto na panela, geralmente usamos um pouco apenas e guardamos o restante, mas como fui fazer um molho resolvi usar todo o produto, foi quando encontrei aquele negócio”- relatou uma delas.

O PAT não entrou em contato com a empresa responsável pelo molho, pois ambas preferiram não identicar, apenas ressaltaram que o objetivo é fazer o alerta e mostrar que por mais que a marca possa parecer confiável é importante esse cuidado.

O nome do supermercado também, foi solicitado sigilo, desta forma, também, não foi realizado nenhum questionamento ao responsável.

“Eu não tenho intenção de prejudicar ninguém, nem a empresa responsável pelo produto ou o supermercado, pois pode ser um caso isolado, contudo, cabe a nós, consumidores sempre ter essa atenção, não apenas aos saches de molho de tomate, mas a todos os produtos e alimentos.

Só percebemos a relevância do que foi esclarecido nas matérias do PAT, quando nos deparamos com essas situações.”- informou uma das alegretenses que atua no comércio.