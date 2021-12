Samba é resistência e mistura de artes

O ritmo mais apreciado no Brasil é o samba, gosto passado de geração em geração que encanta todos.

O Dia Nacional do Samba é comemorado hoje por causa de Ary Barroso, um dos maiores nomes da música brasileira e sambista de Minas Gerais. No fim da década de 30, ele compôs a música “Na Baixa do Sapateiro”, música que expressava o seu amor pela Bahia. Em 1963 um vereador resolveu homenageá-lo ainda mais, instituindo a data como o dia do samba.

O samba possui variações, sendo considerada uma das principais manifestações culturais do País. O tipo de dança foi trazido por escravos africanos e sofreu várias influências dos estilos que já existiam. E com toda essa mistura e aperfeiçoamento da dança e da música, surgiram as variações do samba. Confira:

Samba de roda: Teve origem na Bahia, era tocado e apreciado pelos escravos e possui uma relação direta com a capoeira.

Partido Alto: Mais um subgênero que consiste no revezamento de rimas improvisadas entre os vocalistas. Teve origem nos subúrbios e favelas do Rio de Janeiro.

Pagode: O nome era dado às festas que aconteciam nas senzalas que eram acompanhadas por muitas músicas e, com o passar do tempo, começou a ser associado às festas que aconteciam em casas do subúrbio do rio.

Samba de Gafieira: Uma dança de salão que chama atenção e encanta a todos que presenciam esse momento. Também surgiu no Rio de Janeiro.

Samba Rock: O estilo teve origem nos “bailes de salão” de São Paulo pelas décadas de 60 e 70. Era conhecido como sambalanço.

Além disso, sambar trás diversos benefícios a saúde, confira abaixo:

Músculos fortes: Essa dança ajuda a fortalecer os músculos, inclusive coxas e panturrilhas, além de ajudar a definir o abdômen.

Ajuda a emagrecer: Uma hora de aula de samba pode fazer você perder de 300 a 600 calorias.

Equilíbrio 100% melhor: Com o samba você melhora a coordenação motora, a consciência corporal e o equilíbrio.

Expulsa a timidez: As chances de esquecer a timidez, se soltar enquanto dança e de fazer novos amigos aumenta quando se faz aulas de samba.

Autoestima no alto: Tanto as mulheres quanto os homens quando enfrentam o desafio e aprendem a sambar começam a ter mais confiança em si mesmo, a se sentirem mais confiantes e bonitos. Realizar uma atividade nova e diferente é capaz de espantar a tristeza, a depressão e a insegurança.

Geovanna Valério Lipa