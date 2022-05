Santa Casa de Alegrete recebe visita da Secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul

No dia de hoje, 06 de maio, sexta-feira,recebemos em nosso hospital, a visita da Secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, a Sra. Arita Bergmann. A secretária foi recepcionada pela Diretoria Provedora/Irmandade.

Durante o encontro foram apresentados as obras que estão em andamento e, realizada a amostragem de todos os equipamentos adquiridos através dos programas Avançar 1,2 e 3, investimentos do Governo do Estado.

A Santa Casa é o único Hospital da Fronteira Oeste contemplado no Avançar na Saúde 1,2 e 3.

Através do programa Avançar na Saúde 1, a Santa Casa de Alegrete recebeu o investimento de R$1.440.014,40. Com o programa Avançar 2, R $1.104.563,18 e, através do programa Avançar 3, foi contemplado com o valor de R $980.000,00. Totalizando um investimento de R$ 3.524.577,58.

Na ocasião, foram entregues 2 projetos visando ainda mais recursos para melhorias em nosso hospital.

A visita contou ainda com a ilustre presença do deputado Frederico Antunes, a presença da Secretária de Saúde do município, Haraceli Fontoura, a Delegada da 10° Coordenadoria de Saúde, Heili Temp, a Coordenadora Adjunta da 10° Coordenadoria de Saúde, Andréia Oliveira e vereadores do nosso município.

Seguimos na luta com novos projetos em prol do bem estar de toda comunidade de Alegrete e região.

