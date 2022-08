Santa Casa de Alegrete tem mais uma grande novidade; confira

Share on Email

As novidades nunca param e, para que,nossos atendimentos sejam ainda mais eficazes e de qualidade, temos uma mega novidade para você

O Consultório próprio Carisaúde, agora conta com mais um médico especialista, o Dr Maurício Castilho Dal Carobo, médico Cardiologista. Seus atendimentos serão realizados duas vezes ao mês mediante agendamento.

Cuidar da sua saúde nunca foi tão fácil. Com Carisaúde, você tem acesso às mais variadas especialidades médicas e tem direito a descontos especiais na nossa rede de empresas e parceiros externos.

Você sabia que com Carisaúde, o cartão de descontos da Santa Casa, você ganha descontos na compra de seus medicamentos e, realiza consultas e exames com preços que cabem no seu bolso?

Entre em contato, conheça nossas categorias e adquira a mais completa para você, sua família ou sua empresa e leve mais saúde para sua vida.

Sua saúde merece atenção e nós temos a solução!

Para mais informações, entre em contato através das nossas redes sociais, pelos números (55) 9 9626 4720, (55) 3426 2888 ou faça uma visita no consultório situado à Rua General Sampaio, 88- Alegrete/RS.

Carisaúde, sua saúde em um só lugar!