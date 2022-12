Santa Casa recebe mais de R$ 3 milhões do Programa Avançar

No dia 14 de dezembro, a Secretaria da Saúde do Estado e a Santa Casa de Alegrete assinaram convênio para a reforma da unidade de endoscopia e colonoscopia e a construção da Casa da Gestante de Alto Risco e do Ambulatório da Gestação de Alto Risco da Santa Casa, com valor de R$ 2.232.551,30.

Já para a construção da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Adulta, foram mais R$ 980 mil. O investimento totaliza R$ 3.212551,30 e possibilitará a ampliação e o melhoramento de serviços.

Segundo a diretora operacional da Santa Casa, Tailise Ribeiro Lemos, o recurso contribuirá para a modernização de serviços. ”Estamos em permanente processo de organização para a obtenção de recursos, para oferecer serviços de qualidade”, garante.

Para a secretária da Saúde, Arita Bergmann, os investimentos oriundos do Programa Avançar na Saúde, contribuem para a qualificação da rede hospitalar do estado.

Agenda para marcação de exames de imagens

Para evitar filas e organizar o processo de marcação de exames, o Centro de Diagnósticos e Imagens da Santa Casa alerta aos pacientes, que as agendas têm data de início, mas se estendem no decorrer do mês, até que esteja completo o calendário de exames.

Para marcação de exames para convênios e particulares, a agenda inicia no dia 26 de dezembro. Para exames do SUS, com exceção de Mamografia, o início é no dia 28 de dezembro e para a marcação de Mamografia, dia 30 se dá o início da marcação de exames.

É importante que os usuários dos serviços tragam acompanhantes somente quando solicitado, com exceção de crianças, idosos ou pessoas com dificuldade de mobilidade, a fim de evitar o acúmulo de pessoas.