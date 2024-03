Santa Maria – Menina de 15 anos perdeu a vida para a dengue

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Maria Júlia Cáurio da Silva, 15 anos, faleceu devido a complicações pela dengue enquanto passava férias na praia de Governador Celso Ramos, Santa Catarina.

Conhecida carinhosamente como “Maju”, a jovem era natural de Alfenas (MG) e morava em Santa Maria desde os três anos. Estava aproveitando o tempo com o pai e o irmão em Santa Catarina quando começou a se sentir mal.

No entanto, seu estado de saúde piorou rapidamente, e ela foi diagnosticada com dengue. Infelizmente, sofreu complicações, incluindo uma lesão no fígado que exigiu transplante, mas seu corpo rejeitou o órgão, levando à sua morte durante uma cirurgia.

A mãe, Luciane Ribeiro Cáurio, descreve Maria Júlia como uma pessoa organizada, companheira de academia da mãe e gostava de planejar suas atividades.

Luciane relembra Maria Júlia como uma pessoa que sempre transmitiu amor e paz, e que ela era uma querida por muitas pessoas. Para homenagear a filha, Luciane tatuou seu nome e compartilhou o momento nas redes sociais. Uma missa está programada para marcar uma semana da partida de Maria Júlia.

Ela faz um apelo para a conscientização sobre a gravidade da dengue, ressaltando que, mesmo sendo uma doença comum, pode levar à morte.

A reportagem é do Diário de SM e NP Expresso de Santiago.