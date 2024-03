Instagram e Facebook caem e deixam milhares de pessoas sem acesso às redes sociais

Cerca de 74% dos usuários relataram que o principal problema é no Instagram. Já sobre o Facebook, usuários informaram que a plataforma apresenta problemas no login, conexão com o servidor e no site.

Briga de facão e enxada deixa dois idosos feridos no bairro Vera Cruz

Além do Brasil, as redes sociais também apresentaram problemas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Em ambos os países, a pane no Facebook e Instagram iniciou por volta de 12h e já com milhares de reclamações.

No Instagram, as mensagens “não foi possível atualizar o feed” e “sem conexão com a internet” aparecem quando é feita a rolagem. Já no Facebook, mostra que ocorreu um erro na sessão na rede social, aparecendo como expirado. Por volta das 14h30, o problema já havia sido resolvido e a conexão nas redes pôde ser restabelecida. Alguns usuários também relatam problemas no WhatsApp , Messenger e Threads, todos apps da Meta.

No Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no buscador, diversas pesquisas sobre o assunto tiveram pico de interesse como “Instagram e Facebook fora do ar”, “Facebook Instagram fora do ar”, “Facebook fora do ar hoje”, “Facebook está fora do ar”, “Instagram fora do ar hoje” e “Facebook está fora do ar”.

fonte: TechTudo