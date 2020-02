Santiaguense é a vítima fatal do acidente na BR 287

O santiaguense Jonas Rosado Maier, de 27 anos, é a vítima fatal do acidente de trânsito que aconteceu por volta das 18 horas deste sábado, 22, na BR 287, na localidade de Rincão dos Pavanelos, em Unistalda. Ele estava sozinho em um Classic LS, com placas de Santiago, alugado na Deon Automóveis.

Jonas perdeu o controle do Classic, saiu da pista e bateu com violência em uma árvore às margens da rodovia. Com a força do impacto, justamente no lado do condutor, a vítima morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Federal seguia atendendo à ocorrência até às 21h e a Polícia Civil também foi acionada para procedimentos de rotina, levantamento fotográfico e liberação do corpo que será encaminhado pela Funerária Andres para exame de necropsia em Santa Maria visando apurar a causa da morte.

A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: Blog Rafael Nemitz