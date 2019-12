Sargento Liandro, o mineiro mestre de música do 10º BLog

Quem já assistiu uma apresentação da Banda de Música do 10º BLog, certamente notou a performance do mestre da banda.

O mineiro, Marcos dos Santos Liandro, é o regente. Mestre em música, tem um estilo próprio de reger seus comandados. À frente da Banda de Música do 10º BLog, o músico de 47 anos se diz um alegretense de coração. Aprendeu a gostar da cidade e se empolga a cada apresentação que faz na 3ª Capital Farroupilha.

A postura irriquieta à frente da banda, ele literalmente dança com a batuta na mão. Seu ritmo é contagiante e recebe os aplausos por onde passa.

Registrado como Marcos dos Santos Liandro, o mineiro natural da cidade de Barroso chegou em Alegrete no dia 11 de janeiro de 2018. Casado, o 1º Sargento Liandro, vem de uma família de seis irmãos, três homens e três mulheres.

O irmão mais velho é atualmente Capitão Músico do Exército Brasileiro; Filho do casal Cecília Batista e Mario José, o militar é evangelista da Assembleia de Deus Ministério da CADB.

Liandro é Primeiro Sargento Músico do Exército, atualmente exerce a função de Chefe da Sessão da Banda de Música do 10º B Log. Ele conta que iniciou seus estudos musicais na Banda de Música da Prefeitura de Barroso-MG, aos 08 anos.

Aos 18 anos, em 1991, após sua incorporação no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, localizado na cidade mineira de São João Del Rei – MG, prestou concurso de soldado músico na Banda de Música desta Organização Militar.

O sargento foi um dos pioneiros quando por cinco anos participou da criação da Banda Sinfônica do Exército em São Paulo. Em 2018, foi transferido para 10º Batalhão Logístico em Alegrete, quando assumiu a regência da banda e não parou mais.

Com um repertório escolhido a dedo, de acordo com o evento e público, Liandro colocou a banda na comunidade. Presente nos principais eventos da cidade, o gingado do mineiro é estilo próprio. Ele conta que é um relacionamento direto e profundo com cada peça executada.

“O estudo detalhado de cada peça musical antes de ser apresentada me leva a uma sincronia ímpar e leve. É nessa leveza e segurança da regência de cada peça que vem meu gingado”, explica o militar.

Neste ano, ele recebeu da Câmara Municipal de Alegrete, o Título de Mérito Legislativo, como reconhecimento pelo apoio prestado à sociedade alegretense. Também ganhou os diplomas de Amigo da 12º Companhia de Comunicações Mecanizada, cedido pelo Major de Comunicações Nelcinei de Freitas Valente, atual comandante da 12º CIA COM MEC, e Amigo do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, outorgado pelo Coronel de Cavalaria, Fábio Cordeiro Pacheco, ex-comandante do 6º RCB.

Encerrando o 2019, o Sargento Liandro só tem agradecer cada militar músico, e toda comunidade que prestigia as apresentações. Numa média de 300 apresentações por ano, a banda formada em 7 de junho de 1994, atualmente conta com 21 militares, que em 2020, pela primeira vez na história vai receber uma integrante.

Liandro, o mestre que não passa uma apresentação sem reger o Canto Alegretense, adotou a cidade que cerca de carinho a Banda de Música do 10º BLog.

Júlio Cesar Santos Fotos: Flaviane Favero e reprodução