Os alegretenses desgarrados são inúmeros e, a cada nova edição no PAT, surgem novas histórias e cada uma com suas peculiaridades e sempre muito inspiradoras.

Hoje, vamos falar do alegretense, Regi Silveira Hoffman , que está há mais de 1.300KM da sua terra natal.

Regi Silveira Hoffman

O conterrâneo cita que a saída da cidade de origem foi em razão da oportunidade de emprego em uma empresa de helicóptero agrícola. “Realizamos aplicações de defensivos agrícolas em Bananais na região do Vale do Ribeira. Nesta região, hoje, sou conhecido como “Gaúcho” ou “Alegrete” , tenho muito orgulho por me chamaram pela cidade onde nasci, me criei, e que sinto uma saudade imensa. Se Deus permitir um dia retornarei.”- comentou.

Trabalhando na Aero Agrícola Pretel Ltda, Regi cita que no período que esteve em Alegrete atuou em três aviações agrícolas: Cristal avaliação agrícola, aero agrícola Ibirapuita e na Itagro.

Ele narra que, após se formar em técnico Agricola, sempre teve o desejo de atuar na aviação agrícola. Desta forma, a primeira oportunidade foi na Cristal Aviação Agrícola e consequentemente as demais. “Depois que descobri os helicóptero agrícola sempre tive vontade de atuar. Apesar de ter que me afastar de amigos, família, namorada e deixar a minha terra, sou muito feliz por estar aqui, fazendo o que eu gosto”- pontua.

Regi Silveira Hoffman

Para chegar até São Paulo, o alegretense fez a viagem de moto. Saiu de Alegrete no dia 24 de agosto de 2020, parando em Porto Alegre, na casa do pai, onde pernoitou, seguindo no dia 24 em Cajati – “foram três divisas de moto” – comenta.

A última vez que esteve no Baita Chão foi nas festas de final de ano, mas a saudade é algo que aperta o peito diariamente- cita. Regi residindo por 37 anos no bairro Promorar e se diverte ao dizer que muitas palavras da nossa região, principalmente, usual em Alegrete é preciso traduzir para os paulistanos. Charque é carne seca e guisado é carne miúda, por exemplo.

Regi Silveira Hoffman

Mas umas das minhas maiores vergonhas foi que o clima aqui, é muito diferente, não faz frio e, ao chegar em uma loja e pedir um abrigo, a vendedora ficou assustada e chamou a proprietária, pois para elas eu estava pedindo um lugar para dormir….rsrsrs.- sorri ao lembrar.

Regi Silveira Hoffman