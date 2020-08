Saúde de Alegrete ganha reforço de mais uma ambulância

Compartilhe









Nesta quarta-feira, 12, aconteceu, no Centro Administrativo Municipal, a entrega oficial da ambulância destinada ao município de Alegrete, via emenda parlamentar do deputado federal Giovani Cherini com contrapartida do município.

Em nome da Administração Municipal, a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, recebeu as chaves da ambulância e agradeceu ao deputado Cherini pela atenção dispensada ao município, também destacou o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Saúde em tempos de pandemia, especialmente pela Saúde Mental. “Esta ambulância chegou no momento certo, vai auxiliar muito o nosso serviço de saúde, principalmente o transporte de pacientes fora domicílio”.

A diretora do Sistema de Saúde Mental, Nádia Mileto, também agradeceu ao deputado pela destinação da ambulância para o município e destacou o comprometimento do parlamentar com as demandas da saúde de Alegrete e região.

Em sua fala, Cherini ressaltou o envio de recursos para agricultura, segurança pública, infraestrutura e principalmente para área da saúde, citando como exemplo o recurso mensal para manutenção do Serviço Residencial Terapêutico e, agora, uma ambulância no valor de R$ 170 mil. O deputado disse que o Sistema de Saúde Mental de Alegrete é referência Nacional e lembrou que o município é o terceiro no país a implantar o SAMU Mental. Também participaram da entrega a diretora de Patrimônio, Maria da Graça da Silveira Braga, e o representante da Associação de Usuários, Familiares e Militantes da Saúde Mental de Alegrete (Aufamisma), Felipe Geruntio.

DPCOM