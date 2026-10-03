Saúde Única com vários tipos de profissionais no Seminário da Vigilância Sanitária durante Expofeira de Alegrete

No dia 8 de outubro será realizado o 2º Seminário de Vigilância em Saúde Única, reunindo profissionais, comunidade e interessados em um tema cada vez mais importante para saúde coletiva. O Seminário será no espaço da FEIND das 8h às 12h.

Servidores de setores da saúde do município como Vigilância Sanitária, Atenção básica em saúde, de empresas de alimentos e de interesse à saúde vão ser abordados a profisionais de vários tipos de empresas que oferecem produtos e serviços de saúde aqui na ciddaea

Carlos Humberto Vasques Conceição, diretor da Vigilância Sanitária, informa que empresas, contadores também podem participar, pois serão esclarecidas as últimas leis e adequações sobre essas profissões.

Estéticas Avançadas

A Vigilância Sanitária de Alegrete também vai abordar sobre as empresas de estética que fazem procedimento com aplicação de botox e outros procedimentos considerados de saúde. Essas empresa e quem realiza essas atividades devem ter a formação, estrutura e a documentação adequada para trabalhar conforme as Leis.