Psiquiatra expõe os perigos de jogos online a estudantes do Demétrio Ribeiro em Alegrete

Na oportunidade o profissional falou que a compulsão por jogos é uma doença e disse que a prevenção é necessária e importante.
A palestra estava marcada antes da proibição das Bets e foi uma oportunidade para o psiquiatra informar aos estudantes sobre os perigos da compulsão por jogos, que além dos danos ao cérebro pode provocar dívidas e outros prejuízos às pessoas.
Ele disse que aproveitou para abordar sobre o comportamento de crianças e jovens e que os pais devem estar atentos ao que os filhos acessam no celular.
O Brasil possuia cerca de 27 milhões de apostadores em bets (plataformas de apostas esportivas e jogos online) Mais da metade desses apostadores jogava pelo menos uma vez por semana, e levantamentos indicam que cerca de 1 em cada 4 jogava diariamente.
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A proporção na população, conforme pesquisas como a da Genial/Quaest mostram que aproximadamente 29% dos brasileiros com 16 anos ou mais já apostaram dinheiro em bets ao menos uma vez na vida.
Prejuízos Financeiros
- Endividamento acelerado da população
- Comprometimento da renda familiar básica
- Perda de recursos de programas sociais
- Redução severa do consumo no comércio [1, 2, 3]
Impactos na Saúde Pública
- Aumento de quadros de ansiedade e depressão
- Alta pressão e novos custos no SUS
- Desenvolvimento de transtornos de jogo compulsivo
- Riscos extremos associados a crises emocionais
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