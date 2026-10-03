Psiquiatra expõe os perigos de jogos online a estudantes do Demétrio Ribeiro em Alegrete

Uma palestra com estudantes do período noturno da Escola Estadual Demétrio Ribeiro com a parceria do Lions Clube Ibirapuitã, com o psiquiatra Fernando Uberti Machado, no dia 29, abordou sobre jogos online.

3 de outubro de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Na oportunidade o profissional falou que a compulsão por jogos é uma doença e disse que a prevenção é necessária e importante.

A palestra estava marcada antes da proibição das Bets e foi uma oportunidade para o psiquiatra informar aos estudantes sobre os perigos da compulsão por jogos, que além dos danos ao cérebro pode provocar dívidas e outros prejuízos às pessoas.

Ele disse que aproveitou para abordar sobre o comportamento de crianças e jovens e que os pais devem estar atentos ao que os filhos acessam no celular.

O Brasil possuia cerca de 27 milhões de apostadores em bets (plataformas de apostas esportivas e jogos online) Mais da metade desses apostadores jogava pelo menos uma vez por semana, e levantamentos indicam que cerca de 1 em cada 4 jogava diariamente.

Leia mais: Resgates de valores nas bets encerram nesta segunda-feira

A proporção na população, conforme pesquisas como a da Genial/Quaest mostram que aproximadamente 29% dos brasileiros com 16 anos ou mais já apostaram dinheiro em bets ao menos uma vez na vida.

Prejuízos Financeiros

  • Endividamento acelerado da população
  • Comprometimento da renda familiar básica
  • Perda de recursos de programas sociais
  • Redução severa do consumo no comércio [1, 2, 3]

Impactos na Saúde Pública

  • Aumento de quadros de ansiedade e depressão
  • Alta pressão e novos custos no SUS
  • Desenvolvimento de transtornos de jogo compulsivo
  • Riscos extremos associados a crises emocionais

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