Psiquiatra expõe os perigos de jogos online a estudantes do Demétrio Ribeiro em Alegrete

Na oportunidade o profissional falou que a compulsão por jogos é uma doença e disse que a prevenção é necessária e importante.

A palestra estava marcada antes da proibição das Bets e foi uma oportunidade para o psiquiatra informar aos estudantes sobre os perigos da compulsão por jogos, que além dos danos ao cérebro pode provocar dívidas e outros prejuízos às pessoas.

Ele disse que aproveitou para abordar sobre o comportamento de crianças e jovens e que os pais devem estar atentos ao que os filhos acessam no celular.

O Brasil possuia cerca de 27 milhões de apostadores em bets (plataformas de apostas esportivas e jogos online) Mais da metade desses apostadores jogava pelo menos uma vez por semana, e levantamentos indicam que cerca de 1 em cada 4 jogava diariamente.

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A proporção na população, conforme pesquisas como a da Genial/Quaest mostram que aproximadamente 29% dos brasileiros com 16 anos ou mais já apostaram dinheiro em bets ao menos uma vez na vida.

Prejuízos Financeiros

Endividamento acelerado da população

Comprometimento da renda familiar básica

Perda de recursos de programas sociais

Redução severa do consumo no comércio [1, 2, 3]

Impactos na Saúde Pública

Aumento de quadros de ansiedade e depressão

Alta pressão e novos custos no SUS

Desenvolvimento de transtornos de jogo compulsivo

Riscos extremos associados a crises emocionais