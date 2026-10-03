Aos 23 anos, morre Amadeu Houayek, cuja trajetória mobilizou uma rede de solidariedade

Por mais de quatro anos, o nome de Amadeu esteve ligado a uma história de esperança, solidariedade e mobilização.Desde julho de 2022, quando descobriu um tumor, o jovem passou por diferentes etapas de tratamento contra o câncer e mobilizou familiares, amigos e pessoas da comunidade em campanhas de solidariedade.

A descoberta do tumor, deu início a uma longa jornada de tratamento, que incluiu sessões de quimioterapia e radioterapia, além de outras etapas de acompanhamento médico.

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Durante esse período, a família promoveu campanhas para ajudar a custear a medicação necessária. Segundo familiares, o medicamento utilizado no tratamento chegava a custar aproximadamente R$ 40 mil por mês.

A história de Amadeu acabou alcançando muitas pessoas. Em 2025, uma das mobilizações realizadas em seu favor, intitulada “Vaquinha Solidária – Todos juntos pelo Amadeu”, buscou recursos para o tratamento e para a aquisição de medicamento de alto custo.

Posteriormente, conforme relatado pela família, Amadeu conseguiu por meio de decisão judicial o acesso ao tratamento, dando continuidade ao acompanhamento necessário.

O transplante de medula

Depois de anos de tratamento, Amadeu chegou a apresentar uma boa evolução. Segundo a família, ele estava bem quando chegou o momento de realizar o transplante de medula óssea.

A doadora foi a própria irmã, que realizou a doação para o procedimento.

O transplante foi realizado na semana passada. Durante os dias de recuperação, porém, Amadeu apresentou uma infecção no acesso utilizado para o tratamento, o cateter, segundo os familiares.

Na sequência, começou a apresentar falta de ar. Na sexta-feira (2), seu estado de saúde se agravou e ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde precisou ser intubado.

Já na UTI, segundo o relato da família, Amadeu sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser sedado. Posteriormente, apresentou uma nova parada cardíaca.

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O quadro se agravou ainda mais com a paralisação do funcionamento dos rins.

Amadeu morreu na madrugada deste sábado (3).

Uma história que mobilizou muitas pessoas

Durante os anos de tratamento, a trajetória de Amadeu foi acompanhada por familiares, amigos e por muitas pessoas que, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, participaram das campanhas e ajudaram de diferentes maneiras.

Algumas contribuíram financeiramente. Outras compartilharam pedidos de ajuda, divulgaram as campanhas ou simplesmente acompanharam e torceram pela recuperação do jovem.

É também por isso que a notícia de sua morte alcança pessoas que acompanharam sua história ao longo dos últimos anos.

Amadeu era apaixonado pelo Internacional e gostava de vôlei. Aos 23 anos, deixa familiares e amigos e a lembrança de uma trajetória que mobilizou uma rede de solidariedade em torno de seu tratamento.

O velório será realizado na Angelos, na rua Daltro Filho, em Alegrete. Os horários e demais informações sobre as cerimônias serão divulgados pela família.

O Alegrete Tudo se solidariza com familiares e amigos de Amadeu neste momento de despedida e registra a trajetória de um jovem cuja história, durante mais de quatro anos, mobilizou muitas pessoas em Alegrete em torno da solidariedade e da esperança.

Torneio solidário realizado em prol de Amadeu