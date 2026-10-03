Saiba como consultar o local e a seção de votação neste domingo

A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, na opção “Onde Votar”. Também é possível acessar o serviço pelo portal do TSE, em “Serviços Eleitorais” e, depois, em “Onde votar”. Para realizar a consulta pelo site, é necessário informar o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou o número do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe.

O eleitor também pode conferir essas informações no próprio título de eleitor. A zona eleitoral identifica a região eleitoral à qual o eleitor pertence, enquanto a seção eleitoral indica a sala específica dentro do local de votação onde ele deverá comparecer para registrar o voto.

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Os dados também incluem os locais de votação de eleitores que tiveram a transferência temporária de seção autorizada para as eleições deste ano. A Justiça Eleitoral recomenda que a consulta seja feita com antecedência, principalmente por quem votou em outro local em eleições anteriores ou teve a zona eleitoral alterada.

O primeiro turno ocorre neste domingo (4). Caso haja segundo turno, a votação será realizada no dia 25 deste mês. A consulta antecipada do local de votação ajuda a garantir que o eleitor se dirija ao endereço correto e saiba previamente qual seção deverá procurar no dia do pleito.