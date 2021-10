Se você toma energético, atente para os cuidados com a bebida que espanta a fadiga

Também, esse ácido intensifica os efeitos da insulina e pode aumentar os níveis de hormônios sexuais.

Além de taurina, nas bebidas energéticas, é possível encontrar cafeína e inositol. Alguns fabricantes adicionam guaraná, como o Burn, marca de energético distribuído pela Coca-Cola. A união desses elementos resulta em uma bebida agradável ao paladar que aumenta o estado de alerta da mente e do corpo.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas (ABIR), o consumo de energético aumentou mais de 300% entre 2006 e 2010. Apesar de ser gostosa ao paladar e proporcionar energia e maior disposição para as mais diversas atividades, a ingestão de bebida energética deve ser consciente.

Uma latinha é capaz de garantir muita concentração e redução do cansaço, dependendo do organismo da pessoa. No entanto, caso não seja ingerida com moderação, alguns sintomas podem aparecer. Um deles é a insônia, pois o energético mascara a fadiga. Além disso, a frequência cardíaca pode aumentar significativamente.

A perda de cálcio e de magnésio também podem ser notadas, o que resulta em câimbras e, em longo prazo, osteoporose; sem falar da possibilidade do energético provocar dependência. Ingeridos ou misturados com bebidas alcoólicas, os energéticos podem provocar desidratação, já que a cafeína e o álcool são substâncias diuréticas. Também, é possível notar que essa mistura pode intensificar os efeitos do álcool, mas mascarando seu estado de embriaguez, pois a pessoa se sente bem menos sonolenta do que quando bebe apenas a bebida alcoólica.

É preciso ter muito cuidado, pois elevados níveis de cafeína podem desencadear problemas muito sérios, como crises epiléticas e derrame cerebral, o que pode resultar em morte. Por isso, é importante seguir a dica de nunca consumir mais de duas latinhas de energético em um mesmo dia. E lembre-se de evitar misturar essa bebida com as alcoólicas. Mulheres grávidas jamais devem usar energéticos, já que tal ato pode provocar aborto espontâneo ou nascimento de bebê abaixo do peso.

João Baptista Favero Marques