Por que as abelhas não podem ser extintas?

Sabe-se que a abelha pertence à ordem Hymenoptera, parente das formigas. Elas vivem em colmeias e cada uma possui uma rainha, que é mãe de todas as outras abelhas. Cada abelhinha vive de 28 a 48 dias, menos a rainha, que vive até 5 anos.

Mas por que elas são tão importante?

As abelhas são responsáveis pelo equilíbrio dos ecossistemas, pois quando elas buscam o pólen (refeição dos insetos) acabam polonizando diversas plantações, e por causa dela que 80% das plantas se reproduzem. De acordo com Einstein “se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais, não haverá raça humana.”.

Devido às diversas ameaças sobre as abelhas, como o uso excessivo de pesticidas e/ou agrotóxicos, fizeram com que o número de insetos diminuísse bruscamente, preocupando os pesquisadores do mundo inteiro. Na França e na Alemanha, o uso de um pesticida chamado Clothianidin, causou à morte de centenas de abelhas, além da falta de cuidado dos próprios apicultores que deviam manter uma distância de 800 metros entre as colmeias, para evitar a disputa por território e consequentemente à morte das mesmas.

Uma curiosidade sobre esses bichinhos, é que quando se sentem ameaçadas por humanos ou animais (como cachorros, por exemplo) elas picam, e após utilizar o ferrão elas morrem.

Os países estão procurando diversas maneiras de corrigir o problema e evitar a extinção. Na Europa, a criação de “superabelhas” está em desenvolvimento e no Portugal, a Federação Nacional de Apicultores está desenvolvendo métodos para ajudar a prolongar a vida das abelhas, além de protegê-las.

Visto isso, é evidente o impacto que as abelhas têm em nosso dia a dia. Os biólogos aconselham a todos os apicultores a manter, no mínimo, uma colmeia na sua propriedade, pois trás benefícios como o aumento da produtividade para a plantação. Segundo especialistas e pesquisadores, a vida da humanidade depende daquele pequeno ser.

“Nos climas tropicais, as florestas dependem em grande parte da presença das abelhas como polinizadoras”, comenta a bióloga da PUC-RS, Betina Blochtein.

Algumas atitudes simples como plantar flores ou a criação de abelhas sem-ferrão em meio urbano, podem colaborar significativamente na conservação das abelhas. Porém a capacidade de reverter a situação por completo está nas mãos das políticas públicas.

Por: Geovanna Valério Lipa