Servidores da saúde qualificam atendimento pelo SUS com equipe do Albert Eisnten

Servidores da 10ª CRS e dos municípios que integram a coordenadoria e ainda as secretarias da saúde participam do 4º workshop do Planifica SUS promovido pelo Ministério da Saúde, Hospital Albert Einsten(SP) e Conselho Nacional de Saúde.

No polo de Alegrete nos dias 10 e 11 estiveram reunidos, no Clube Caixeiral, servidores da saúde das cidades de São Gabriel, Rosário do Sul, Livramento, Manoel Viana, Santa Margarida do Sul e os daqui do Município.

O objetivo do trabalho que iniciou em julho de 2019 é melhorar os serviços aos usuários dos SUS atendidos na Rede Pública de Saúde de forma geral, com um olhar mais humano, explicou a Delegada Adjunta de Saúde Andrea Carneiro.

É um alinhamento na forma de atender de forma que melhore aos usuários, como por exemplo, ele consulte e já consiga agilizar a marcação de exames, sem ter que voltar a sua unidade de saúde para este fim.

Em Alegrete, duas unidades de saúde foram escolhidas para relatos de experiências do que melhorou desde que começaram a implantar o Planifica SUS,disse a Delegada Ajunta da 10ª CRS.

Os próximos workshops vão se realizados em maio e junho.

Vera Soares Pedroso