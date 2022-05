Secretaria da Saúde Arita Bergmam confere investimentos de mais de 3 milhões na Santa Casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, esteve neste dia 6 em Alegrete onde cumpriu agendas.

Pela manhã, esteve na Santa Casa de Caridade visitando as obras com investimentos que já foram repassados do Programa Avançar RS, ao hospital, e totalizam 3.524.577 milhões em três etapas.

Valores do Avançar RS para a Santa Casa de Alegrete

Dentre os investimentos em obras e equipamentos ao Hospital, a Secretária visitou os projetos de obras (alguns em andamento) na sala de cirurgia (aparelhagens); UTI Neonatal ( incubadoras, berços aquecidos), para Hemodiálise ( 25 poltronas e máquinas de fazer o procedimento) e esteve na UTI adulta que faz nova salas e, também, comprou equipamentos.

Acompanharam a Secretária o Deputado Estadual Frederico Antunes , a delegada da 10ª CRS Heilli Temp, a delegada Adjunta da 10ª Coordenadoria de Saúde, Andreia Carneiro, a provedoria e médicos da Santa Casa de Alegrete.

A tarde, Arita Bergmann se reuniu com servidores das Secretarias de Saúde dos Municípios da 10ª CRS que tem sede em Alegrete. A reunião foi no Salão Azul do Centro Administrativo da Prefeitura.