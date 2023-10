Secretária da Saúde diz que todas as ESFs reforçam os cuidados da mulher neste Outubro Rosa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

E neste mês que é dedicado, especialmente, a concientizar as mulheres para que busquem a sua unidade de saúde para solicitar o encanminhamento da mamografia.

Cães se engalfinham e proprietários dos animais por pouco não entram na briga

A Secetaria da Saúde, Haracelli Fontoura informa que todas as ESFs sempre fazem isso e tem programação especial neste Outubro Rosa voltada às mulheres e, agora, isso é ainda mais lembrado para que consultem e peçam seus exames. As mamografias são realizadas na Santa Casa e precisam ser agendadas.

As cinzas de Wilmar Soares dos Santos, o Mirada, estão agora em locais que ele mais amava

A Liga Feminina de Combate ao Câncer, um dos locais que presta assitência às mulheres na cidade com esta neoplasia, divulga dados de que os números diminuíram, este ano, em relação ao ano passado. Em 2022 foram atendidas, só na Liga, 26 mulheres com câncer de mama. Em 2023, até agora, apenas 9 mulheres recebem assistência para tratamento encaminhadas pela entidade. Isto pode ser em razão das campanhas e o aumento da conscientização das mulheres para os cuidados com a saúde.