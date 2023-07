As cinzas de Wilmar Soares dos Santos, o Mirada, estão agora em locais que ele mais amava

Wilmar Soares dos Santos, carinhosamente conhecido como Miranda, partiu aos 73 anos em março deste ano, deixando um legado de dedicação e comprometimento como servidor público aposentado na Secretaria de Infraestrutura.

Além de sua brilhante carreira como agente de fiscalização, Miranda era um membro valioso da escola de samba Nós Os Ritmistas. Integrante da velha guarda da escola, ele participou ativamente de diversas comemorações e eventos ao longo dos anos, deixando sua marca e contribuindo para o sucesso da agremiação. À época, o presidente da escola, Rafael Faraco, expressou profundo pesar pela perda de seu grande amigo e parceiro.

No entanto, Miranda era muito mais do que um servidor público exemplar e um sambista apaixonado. Ele tinha um sorriso largo e um coração generoso que encantava a todos ao seu redor. Sua sobrinha, Nathalia Emiliano, lembra com carinho que ele sempre trazia consigo a alegria de seu pai, João Amaro, e era um fervoroso torcedor do Sport Club Internacional.

Miranda tinha o hábito de convidar Nathalia para se divertir durante os jogos do Internacional e compartilhava com ela a paixão pelo clube. Essa conexão especial entre tio e sobrinha transcendeu as arquibancadas e demonstrou o amor que Miranda tinha por sua família e suas paixões.

Carla Morais, filha de Miranda, decidiu honrar a memória de seu pai e realizar seu último desejo: espalhar suas cinzas nos lugares que ele mais amava. Em um gesto de profundo carinho e respeito, Carla escolheu a Avenida do Samba de Alegrete e o estádio do Internacional, Porto Alegre, como locais de despedida.

Ao jogar as cinzas de seu pai nesses lugares simbólicos, Carla eternizou a presença de Miranda em seus espaços de paixão e vibração. A avenida do samba, onde ele desfilava com orgulho e talento, e o estádio que o “viu” torcer e vibrar por seu amado time de futebol, são agora guardiões de sua memória.

Carla Morais demonstrou coragem e amor ao atender ao pedido final de seu pai. Ao cumprir esse último desejo, ela proporcionou a Miranda a oportunidade de continuar presente nos lugares de tantas alegrias ao longo de sua vida.

Wilmar Soares dos Santos, o eterno Miranda, deixou saudades em todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer sua alegria contagiante e seu espírito generoso. Sua partida deixou um vazio, mas também um legado de amor pela família, dedicação ao trabalho e paixão pela música e pelo futebol.

Que sua memória permaneça viva nos corações daqueles que o amam e que os lugares onde ele foi eternizado sejam testemunhas da paixão e vibração que Miranda trouxe à vida.