Misses pedem apoio à iniciativa “Todas as Mães em Nós”

O objetivo desse projeto é oferecer apoio a mães em situação de vulnerabilidade social que se encontram em gravidez inesperada.

Emily Sari explicou que o projeto visa acompanhar e ajudar mães que se encontram em condições difíceis, fornecendo assistência com itens essenciais como fraldas, roupas e outras necessidades básicas. Atualmente, o projeto atende a dez mães, todas indicadas pelo presidente e líder do bairro em que vivem.

Para custear as despesas do projeto, as misses organizaram pedágios e, em novembro, planejam realizar um brechó. Além disso, contam com o apoio de amigos e da comunidade para garantir que o projeto possa continuar oferecendo auxílio às mães em necessidade.

Com informações e fotos Ana Fernandes