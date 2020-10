Secretaria da Saúde e Liga de Combate ao Câncer iniciam atividades do Outubro Rosa em Alegrete

Compartilhar















Estamos entrando no mês conhecido como Outubro Rosa, dedicado aos cuidados especiais de prevenção e tratamento ao câcer de mama, com as campanhas e trabalho de informações.

O objetivo da mobilização é parar que as mulheres façam os exames e que possam detectar alguma alteração nas mamas.

Todas as Estratégias de Saúde da Família da Prefeitura podem encaminhar a solicitação da mamografia pelo SUS.

Este exame é fundamental para que mulheres consigam saber a saúde de suas mamas e verificar possíveis problemas e iniciar o tratamento. A prevenção sempre será o melhor remédio.

Em Alegrete, a Liga de Combate ao Câncer realiza um trabalho diferenciado com atendimento a mulheres com essa neoplasia que são encaminhadas para tratamento em Uruguaiana.

Mesmo em plena pandemia, os cuidados não param, porque sempre são registrados novos casos que requerem ajuda da Liga que tem mais de 300 pacientes cadastrados.

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Citânia de Lima Kieffer, diz que os atendimentos de ambulatório, distribuição de cestas às famílias de pacientes continua normal.

A Secretaria da Saúde, através da atenção básica com 19 ESFs vai realizar um trabalho especial, informa a coordenadora da Atenção, Básica Flora Freitas. Eles vão ampliar a oferta de mamografias, vão colocar banners, fazer algumas camisetas, tudo com o objetivo de aumentar as informações e a prevenção do câncer de mama em Alegrete.

– Estaremos intensificando ações preventivas neste mês de Outubro. Uma vez por semana algumas estratégias de saúde da família farão das 18h às 21h preventivos e testes rápidos para mulheres que trabalham em horário comercial. As 19 equipes de saúde estão preparadas para preventivos,exames das mamas e testes rápidos de segunda a sexta. Diz ainda que terão algumas ações voltadas para a mulher rural.

Vera Sares Pedroso

Foto de arquivo da Liga