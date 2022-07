Secretaria de Agricultura não consegue contratar operadores de máquinas

A Secretaria de Agricultura e Pecuária é responsável pela manutenção de mais de 5 mil km de estradas do interior do Município.

Para agilizar mais o trabalho, que tem grande demanda, recentemente, a SAP fez uma chamada para contratatar cinco operadores, seis motoristas e um mecânico.

O Secretário Daniel Gindri diz que das seis vagas de motorista, apenas três levaram a documentção e das cinco de operadores também três se habilitaram e um mecânico se interessou, mas não entregou a documentação.

Ele diz que quando as pessoas se interessaram já devem saber que é preciso estar com a documentação em dia, porque mesmo sendo contrato para serviço público é preciso todos os trâmites burocráticos.

Estou para receber seis caminhões novos e mais uma patrola e não tenho operador, mas vamos recolocar o edital assim que der, salienta.

Atualmente, a SAP está com frente de trabalho no assentamento de Passo Novo, no Rincão do 28, no 29, no Jacaraí e Pinheiros. A Secretaria dispõe de seis patrolas, sendo que cinco estão nos trechos.