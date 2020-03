Secretaria de Educação orienta redução de horário nas escolas devido ao calor em Alegrete

Devido ao intenso calor que faz em Alegrete, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer orientas às escolas para que cada uma organize seus horários, no sentido de dispensar os alunos mais cedo, já que à tarde o calor é muito intenso.

As crianças, em especial, ficam inquietas e as escolas estão se organizando e vão me comunicar, a decisão que cada uma vai tomar diz a Secretária Márcia Dorneles.

Quanto a redução de horário nas EMEBs , estas tiraram o recreio da tarde, para evitar que os alunos fiquem correndo ao sol e com isso vão dispensar um pouco mais cedo disse a Secretaria.

A realidade nos Polos Educacionais também foi alterada, porque pais solicitaram que os alunos sejam dispensados mais cedo por causa do forte calor que faz em Alegrete.

A Secretária diz que estas medidas visam preservar a saúde dos alunos, em especial, os pequenos porque a sensação térmica ultrapassou os 40ºC nos últimos dias em Alegrete.