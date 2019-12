Secretaria de Educação promove reunião para balanço de final de ano

A secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Marcia Dornelles, com o apoio de sua equipe administrativo-pedagógica, reuniu na manhã desta sexta-feira, no salão azul do Centro Administrativo Municipal, as equipes diretivas das escolas da rede municipal de ensino, para mostrar os números da educação, no ano que está se encerrando.

A atuação da secretaria e os gastos em cada setor foram amplamente analisados, mas o indicativo é de que houve uma considerável redução nos gastos do custo em educação, em decorrência da diminuição do orçamento.

Com base em minucioso relatório de atividades de todos os setores da Secretaria de Educação, a constatação é de que a diminuição foi significativa em muitos itens. O custo da telefonia, que em 2016 era de R$ 81,7 mil, agora em 2019 está fechando com uma despesa de R$ 73 mil. Muitos telefones tiveram as suas linhas desativadas. No Esporte e Lazer como um todo, se os gastos de 2017 foram de R$ 215 mil, baixaram para R$ 180 mil este ano.

As despesas com o consumo de água, em contrapartida, aumentaram em relação ao ano passado que chegou a R$ 95,3 mil, este ano está fechando em R$ 120,7 mil, atribuindo-se essa discrepância a problemas de vazamento e porque foram incorporados os custos das unidades que eram da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.

A análise do quadro de pessoal apresentou indicativos relevantes. No ano de 2017, eram 983 servidores, caindo para 936 este ano, entre funcionários efetivos e CCs, mais os estagiários. Do quadro de serventes da Secretaria de Educação, num comparativo, em 2017 eram 97, pulando para 113 em 2018 e reduzindo para 102 serventes atualmente para atenderem a 43 unidades, entre escolas e setores da Secel. Quanto ao número de professores também houve uma queda, em relação ao ano passado. Atual administração, em 2017 contava com 426 professores, aumentando para 520 no ano passado e este ano 466, mas o número de atendentes se manteve em 60 em atividade. Já as merendeiras, que eram 50 em 2017, este ano houve um aumento para 55 merendeiras.

Na parte pedagógica da Secretaria de Educação, foi feita uma avaliação sobre o trabalho das equipes, com 178 perguntas no questionário, sobre questões pertinentes e, também as equipes avaliaram os diferentes setores da Secretaria, num processo de avaliação e autoavaliação.

As atividades do Centro Profissionalizante Nehyta Ramos também constaram do relatório. No ano de 2017, a instituição profissionalizante tinha 761 alunos, no ano passado eram 913 alunos. Neste ano, 890 alunos. A queda foi em decorrência de professores que se aposentaram. O número de cursos que em 2017 eram de 89; em 2018, passaram para 74 cursos e, em dezembro, fechou com 56 e ocorreram porque a Secretaria firmou uma parceria com o Senac. Um dos motivos da redução do número de cursos se deve à aposentadoria de instrutores.

Foram divulgados também os números da alimentação escolar. O total de merenda escolar servida ao longo deste ano chegou a 1.682.883 refeições. No Transporte escolar, foram rodados 263.867 quilômetros ao longo do ano.

Cultura, Esporte e Lazer

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer condensou no relatório os principais eventos realizados na cidade e a média de público. O Brique da Praça já teve o envolvimento de 32 mil pessoas e a Feira do Livro, outras 25 mil pessoas. A realização do Festival Alegretense da Canção, FAC, teve um público que circulou na área do FAC de 8 mil pessoas. A realização da Semana da Arte teve envolvimento total de público de 25 mil pessoas e as visitas a museus da cidade, conforme livros de registros, 1353 pessoas.

A diretora de Cultura, Andréa Oliveira, aproveitou o momento dos relatos, para dizer que ao assumir eram apenas dois eventos, sendo que um deles quase acabando. Hoje, a cidade conta com 4 grandes eventos, dos quais o Brick e a feira social de economia solidária, são o grande destaque e com mudanças para o ano que vem.

Na área de lazer, são múltiplas atividades, desde o Domingo no Parque, assistido por 22 mil pessoas, passando pelo Canto Farroupilha, Festejos Farroupilhas, Desfile Temático, Rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha, a Casa do Papai Noel, Decoração Natalina a cargo das escolas; Lançamento de livros, só neste ano foram três, além daqueles lançados na Feira do Livro; projeto Leia Mulheres; a Marcha Para Jesus, Líricas Negras (parceria Sesc); Sonora Brasil, via Sesc; e por fim o show com Dante Ramon Ledesma, que foi apoiado pela Secel.

Na área de esportes, os Jogos da Solidariedade, atividades do MOV: Juma (Jogos Universitários); Jergs (fase municipal); Esporte para Todos; Rústica do Dia do Trabalhador; Jogos da LAF; Olimpíada Escolar Paralímpica; Torneio da UABA: Sub 13 e Sub 20; Basquete em cadeira de rodas; sete alegretenses na corrida de São Silvestre, em São Paulo; Gauchão de Várzea; apoio ao atleta com deficiência visual, Alexandre Rosa; apoio ao Sulbrasileiro de Judô; ao Efipan; Citadino de Futsal.; Real na liga Estadual de Futsal; Seminário Esporte para Todos. Tais eventos foram apoiados ou realizados pela Secretaria.

A Secretaria de Educação e Cultura, trabalhou este ano com um orçamento de R$ 53 milhões, dos quais R$ 33,9 milhões foram para pagamento da folha, ainda não incluído o mês de dezembro. O restante para transporte, merenda, reformas nas escolas.

Ao final, a secretária Marcia desejou um feliz 2020 para todos, “bem melhor do que este”, destacou. Houve a entrega de jarras elétricas e ventiladores a diretores de escolas como rateio de doações recebidas da Receita Federal.