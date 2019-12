Turno integral no Lauro Dornelles encerra o ano com sucesso

O turno integral na Escola Estadual Dr Lauro Dornelles- o TUIN fecha o ano com bons resultados.

A diretora Mirza Nunes e sua equipe comemoram o Turno Integral no Lauro Dornelles, única escola de Alegrete a oferecer esta modalidade de ensino na cidade.

A média é uma das maiores do Estado e mantém a matriz curricular com uma hora de aula, porque já fazia este períodos em cada aula, como vai passar a ter os outras modalidades de ensino das escolas estaduais do RS.

Crianças do primeiro ao quinto ano recebem todo o conhecimento pedagógico e no turno integral inverso ainda fazem atividades de arte e cultura como: balé, dança, aulas de inglês espanhol, atividades esportivas e atletismo.

Os pequenos ficam o dia na escola onde almoçam e fazem os lanches dos períodos.

A diretora Mirza diz que a experiência recebeu um retorno muito positivo dos pais e já rende a migração de alunos de outras escolas de Alegrete para o TUIN no Lauro Dornelles. Informa que tem até lista de espera.