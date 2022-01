Secretaria de Saúde esclarece o óbito por Covid na terça-feira

Em contato com a Secretaria de Saúde do Município foi esclarecido que o paciente internou na Santa Casa, de Alegrete, no último dia 29. Com comorbidades, foi diagnosticado com a Covid-19, no mesmo dia da morte, ou seja, dia 11.

O homem estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém, não constava no Boletim Epidemiológico, do dia 10, pois ainda não tinha o resultado do exame.

Alegrete segue, até o momento, sem pacientes diagnosticados com Covid-19, na UTI. O Município tem 19 pessoas internadas, com o vírus, na Santa Casa de Alegrete, 16 pacientes são oriundos de Alegrete.

Atualmente são 13.649 casos confirmados, 11.791 recuperados e 301 óbitos. Há 1.557 casos ativos no Município.

Foram realizados 43.550 testes, sendo 29.900 negativos, 13.649 positivos e há 01 pessoa aguardando resultado de exame. Em observação com síndrome gripal há 1.897 pessoas.

Os números mais alarmantes, no momento, são os positivados com o vírus ativo e com síndrome gripal, entre os dois dados soma-se 3.454 pessoas.