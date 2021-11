O limão pode fazer muito pela sua saúde

Muito usado para temperar carnes ou saladas, o limão é uma fonte de vitamina e minerais. Na mesa do brasileiro é muito comum encontrar limão, até mesmo com refrigerante ou drinks. A fruta possui vitamina C, cálcio, ferro, fósforo, cobre e magnésio. Veja a seguir os benefícios do limão:

MELHORA A DIGESTÃO

Quando consumido todos os dias, de forma adequada, ajuda a retardar a digestão de açúcares e amidos, auxiliando no funcionamento do intestino. Isso acontece porque o limão contém pectina (fibra solúvel), além de estimular a produção de enzimas digestivas.

SEM DERRAMES

A fruta é cheinha de flavonoides que ajudam a diminuir o risco de AVC, afirmação comprovado pelos estudos realizados com 69 mil mulheres.

AUMENTO DA ABSORÇÃO DE FERRO

O uso contínuo do limão ajuda o corpo a absorver uma quantidade maior de ferro dos alimentos vegetais e, consequentemente, diminui o risco de anemia, que acontece por causa da deficiência de ferro.

IMUNIDADE

O limão contém 38mg de vitamina C, vitamina que ajuda a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres e aumenta a produção de glóbulos brancos. Como a fruta possui, além das vitaminas e minerais, antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e evitar doenças como resfriados.

MENOR CHANGE DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

A vitamina C ajuda na prevenção contra a formação de placas de gordura nas artérias, consequentemente, diminuindo o risco de doenças cardíacas. A vitamina melhora a elasticidade das artérias, o que impossibilita a formação de placas de gordura.

PELE MELHOR

Como possui antioxidante, acaba neutralizando os efeitos dos radicais livres, retardando o envelhecimento da pele. Além disso, os nutrientes do limão estimulam a síntese do colágeno, que mantém a pele firme, sem rugas e com elasticidade.

DIMUNUI OS SINTOMAS DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Devido a Vitamina C, luta contra os sintomas da asma e resfriados.

PREVINE O CÂNCER

Estudos dos EUA mostraram que as frutas cítricas podem prevenir o câncer, inclusive pode ser muito eficiente na luta contra o câncer de mama. Vale ressaltar que esse benefício ainda não foi comprovado em humanos e são necessárias muitas pesquisas para indicar se o limão realmente tem um potencial anticâncer.

Vale lembrar que deve ter cuidado ao manusear a fruta (suco), pois quando exposta ao sol e calor, pode causar manchas na pele.

Geovanna Valério Lipa