Secretário afirma que coleta de lixo irá normalizar nesta semana

Com cinco caminhões para coleta de resíduos, a cidade de Alegrete conta com apenas dois em funcionamento.

Não bastasse isso, na semana passada um deles teve avaria e o lixo precisou ser recolhido com um caminhão-caçamba e retroescavadeira. O problema persiste desde 2015, quando a coleta sofreu inúmeros atrasos com um só caminhão para recolhimento em toda cidade, além de cobrir a Vila do Passo Novo.

Dezenas de reclamações levaram a reportagem do Portal Alegrete Tudo acompanhar o trabalho dos garis em dois pontos distintos da cidade. Um na Zona Leste e outro em um bairro próximo ao centro.

É unânime a queixa de coleta fora do horário. Com o turno de trabalho estipulado para iniciar às 6 h, é raro a turma iniciar neste horário. Na Zona Leste o trabalho inicia às 2 horas da madrugada e dura até ao amanhecer.

Não tem horário certo para iniciar o recolhimento. Os servidores públicos reclamam do horário que é perigoso e de alto risco de realizar. Eles sofrem ações de cachorros, moradores que se assustam com o barulho nas lixeiras e até ataque de indivíduos que circulam armados em diversas ruas por onde passam.

Desde dezembro de 2019, a coleta sofre atrasos, embora seja recolhida antes do meio-dia. A escala de serviço não tem horário certo para iniciar o trabalho. A cada turno é estipulado o horário, conforme a demanda dos caminhões para recolhimento de resíduos sólidos.

Um caminhão que está no Parque de Máquinas, não roda mais, ultimamente é usado para suprir peças aos outros. Dois deles foram enviados para Santa Rosa, e passam por manutenção e revisão técnica. Dois rodam na cidade, porém, um deles apresenta seguidamente problemas.

A reportagem entrou em contato com o secretário de Infraestrutura Jetter Danzer de Souza, nesta quarta-feira (5). Ele confirmou que um dos caminhões está vindo de Santa Rosa e se somará aos outros dois.

Com três caminhões, o secretario garante que a coleta estará normalizada ainda no início da noite de quarta. “Queremos adquirir mais dois caminhões novos. Por enquanto vamos realizando o trabalho com estes e contando com a compreensão da comunidade”.

Júlio Cesar Santos